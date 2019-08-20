Губернатор ЯНАО пообещал достроить в Тарко-Сале воскресную школу
Вопрос строительства в Тарко-Сале воскресной школы подняли местные жители во время визита губернатора в Пуровский район. На встрече с главой региона у Дмитрия Артюхова спросили, как стоит вопрос с финансированием этого объекта, который в течение 8 лет никак не могут возвести. На что губернатор пояснил, что Владыка ему говорил, что объект долгожданный.
При этом Дмитрий Артюхов пояснил, государство светское, а значит, прямо финансировать создание церковных отделов возможности нет. Но есть ответственные коммерческие компании, которые беспокоятся о будущем жителей нашего региона.
Уже есть договоренность о продолжении строительства воскресной школы. Работы начнутся предположительно в конце этого года.
- Хоть это и ведётся с помощью пожертвований, мы всё равно контролируем процесс, - отметил губернатор, добавив, - я не хочу называть жёсткие сроки, но в ближайшие месяцы начнём строительство воскресной школы.
ИСТОЧНИК KP.RU