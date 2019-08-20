2019-08-20T09:17:15+03:00
Общество

Губернатор ЯНАО пообещал достроить в Тарко-Сале воскресную школу

Активные работы начнутся в ближайшее время
Анна Полякова
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Губернатор ЯНАО пообещал достроить в Тарко-Сале воскресную школу Фото: yanao.ruГубернатор ЯНАО пообещал достроить в Тарко-Сале воскресную школу Фото: yanao.ru
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Вопрос строительства в Тарко-Сале воскресной школы подняли местные жители во время визита губернатора в Пуровский район. На встрече с главой региона у Дмитрия Артюхова спросили, как стоит вопрос с финансированием этого объекта, который в течение 8 лет никак не могут возвести. На что губернатор пояснил, что Владыка ему говорил, что объект долгожданный.

При этом Дмитрий Артюхов пояснил, государство светское, а значит, прямо финансировать создание церковных отделов возможности нет. Но есть ответственные коммерческие компании, которые беспокоятся о будущем жителей нашего региона.

Уже есть договоренность о продолжении строительства воскресной школы. Работы начнутся предположительно в конце этого года.

- Хоть это и ведётся с помощью пожертвований, мы всё равно контролируем процесс, - отметил губернатор, добавив, - я не хочу называть жёсткие сроки, но в ближайшие месяцы начнём строительство воскресной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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