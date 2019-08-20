Ямальцы проведут форум «Мы за мир во всём мире»

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-20T08:53:00+03:00

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Ямал вновь проведет в городе Китен (Болгария) Международный форум-фестиваль молодёжи «Мы за мир во всём мире!». Уникальное мероприятие пройдет с 23 по 28 августа. Участвовать в нём будут активная молодежь из 23-х российских регионов, а также соотечественники из 21-ой страны ближнего и дальнего зарубежья – более 200 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

- Более десяти лет форум-фестиваль собирает молодых людей с активной гражданской позицией, чтобы они могли обменяться опытом и идеями, расширить горизонты, получить новые знания, - прокомментировал заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей Александр Мажаров.

В 2019 году форум-фестиваль посвящён 150-летию периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева. Образовательную площадку - «Элементарные частицы России» посвятят знакомству со страной через её историю, русский язык, религии, мультикультурализм, традиции и обычаи народов, современные реалии.

Двукратный обладатель «Хрустальной совы» Алексей Блинов проведет для ребят игру «Что? Где? Когда?». Замглавного редактора, директор дирекции маркетинга и стратегического развития телеканала Russia Today Анна Белкина побеседует с ребятами на тему современных СМИ в мире международных отношений. Состоится творческая встреча с российской актрисой театра и кино, обладательницей театральной премии «Чайка» Еленой Захаровой.

Кульминацией форума станет разработка участниками сетевой акции «Формула мира», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU