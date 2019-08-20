2019-08-20T08:35:18+03:00
Спорт

Ямальские лучники стали лидерами итогового медального зачёта чемпионата России

Тренируются спортсмены в Лабытнанги под руководством Николая Дагбаева
Анна Полякова
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Ямальские лучники стали лидерами итогового медального зачёта чемпионата России Фото: yanao.ruЯмальские лучники стали лидерами итогового медального зачёта чемпионата России Фото: yanao.ru
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Ямальские спортсмены приняли участие в соревнованиях по стрельбе из лука в рамках чемпионата страны, которые прошли в Иркутске.

Как сообщили в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО, в итоговом медальном зачёте чемпионата России ямальские спортсмены занимают лидирующее место, опередив команды Бурятии и Забайкальского края.

В результате заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука Виктория Бальжанова в личном первенстве в дисциплине «блочный лук» завоевала золотую медаль.

В этой же дисциплине Виктор Калашников – мастер спорта России международного класса - стал вторым в личном финальном зачёте среди мужчин.

В командном миксе в дисциплине «блочный лук» Виктория Бальжанова и Чингис Ринчино стали победителями.

Тренируются спортсмены в Лабытнанги под руководством Николая Дагбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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