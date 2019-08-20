СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-20T07:54:14+03:00

На Ямале из-за тумана задерживаются авиарейсы Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На Ямале второй день туман вмешивается в работу транспорта. Сегодня, 20 августа, по метеоусловиям до 10:00 задержаны некоторые авиарейсы.

Из-за недостаточной видимости на пути следования перенесены вылеты рейсов Красноселькуп – Новый Уренгой и обратно и Салехард – Яр-Сале – Мыс Каменный – Сеяха и обратно, - сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Однако паромы на переправе Салехард – Лабытнанги сегодня работают в штатном режиме. На линии 6 паромных составов.

Напомним, накануне спустившийся утром туман в районе переправы через Обь остановил движение паромов. Также были задержаны авиарейсы и теплоход.

Информацию о авиарейсах можно узнать по телефонам аэропортов: - Салехард: 8 (34922) 4-17-36, 3-89-32 - Новый Уренгой: 8-800-1000-333

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU