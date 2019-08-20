В Салехарде байкер во дворе дома сбил мальчика

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-20T08:27:27+03:00

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На улице Арктическая Салехарда водитель мотоцикла допустил наезд на ребенка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 августа около 20:15, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

Байкер мчался в жилой зоне и не предоставил преимущество в движении пешеходу. В результате аварии девятилетний мальчик госпитализирован с различными травмами.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2781 зарегистрированном ДТП погибли 16 человек и 335 травмированы, в их числе 42 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU