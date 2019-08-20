В Салехарде байкер во дворе дома сбил мальчика
На улице Арктическая Салехарда водитель мотоцикла допустил наезд на ребенка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 августа около 20:15, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.
Байкер мчался в жилой зоне и не предоставил преимущество в движении пешеходу. В результате аварии девятилетний мальчик госпитализирован с различными травмами.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2781 зарегистрированном ДТП погибли 16 человек и 335 травмированы, в их числе 42 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU