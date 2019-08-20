СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-20T07:35:54+03:00

Мнимый сотрудник прокуратуры выманил у новоуренгойца больше 200 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое мужчина, ставший жертвой обмана, потерял 240 тысяч рублей. 17 августа обратился в полицию с заявлениями о мошенничестве.

Новоуренгоец рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником прокуратуры. Лжесотрудник пояснил, что ямальцу за ранее приобретенные некачественные биологические активные добавки предусмотрена денежная компенсация и для ее получения необходимо открыть банковскую ячейку, оформить страховку, перечислив деньги на указанный злоумышленником счет.

Доверчивый мужчина нескольких дней заявитель переводил деньги на счет злоумышленников. Общая сумма составила 240 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители обращают внимание граждан на то, что сотрудники силовых структур никогда не будут по телефону или лично обращаться с просьбами к гражданам о совершении действий, связанных с переводом денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU