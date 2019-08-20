В Лабытнанги ко Дню города установили скамейки с подогревом

СЕГОДНЯ 06:07 2019-08-20T06:07:46+03:00

Электронный календарь уже начал отсчет обратного времени до праздника

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Лабытнанги вновь преобразится ко Дню города, который будет отмечаться в 2019 году 8 сентября. Часть новинок, которые обрадуют и удивят горожан, уже установлена. Так на пешеходной зоне по улице Дзержинского и на бульваре Победы появились фотозоны «Лабытнанги» и «Велосипед» для дружной компании.

Фото:Администрация города Лабытнанги

На площади В. Нака для игр детворы устанавливаются беседка и лабиринт. По улице Первомайской разместят 3 скамейки с подогревом – пусть прогулка по любимому городу будет более комфортной. Украсят улицы города праздничные консоли, арт-объекты «Фантастические цветы» и ажурная, словно из сказки, карета.

Тем временем, электронный калькулятор-календарь, установленный на улице Гагарина, уже начал отсчет обратного времени, напоминая избирателям, сколько дней осталось до единого дня голосования, который состоится тоже 8 сентября.

Между тем, часть новинок - малых архитектурных форм будет установлена позднее, к новогодним праздникам и ко Дню Победы, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU