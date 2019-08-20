2019-08-20T05:05:21+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 августа: температура воздуха поднимается до +21 градуса

Местами пройдут дожди
Анна Полякова
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Погода на Ямале 20 августа: температура воздуха поднимается до +21 градусаПогода на Ямале 20 августа: температура воздуха поднимается до +21 градусаФото: Анна Полякова
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Во вторник, 20 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +18 градусов, пасмурно. Кратковременный дождь пройдет поздно вечером. Ветер восточный 3 м/с.

В Ноябрьске +17 градусов, пасмурно, дождь с грозой. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 8 м/с.

В Надыме +17 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Губкинском +20 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер северо-восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале +21 градус, утром пройдет дождь, днем ожидается солнечная погода, вечером снова начнется небольшой дождик. Северо-восточный ветер 6 м/с.

В Муравленко +17 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь. Северный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, пасмурно. В середине дня – небольшой дождь. Восточный ветер 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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