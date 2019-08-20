Погода на Ямале 20 августа: температура воздуха поднимается до +21 градуса
Во вторник, 20 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +18 градусов, пасмурно. Кратковременный дождь пройдет поздно вечером. Ветер восточный 3 м/с.
В Ноябрьске +17 градусов, пасмурно, дождь с грозой. Ветер северо-восточный 5 м/с.
В Новом Уренгое +17 градусов, ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 8 м/с.
В Надыме +17 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 5 м/с.
В Губкинском +20 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер северо-восточный 6 м/с.
В Тарко-Сале +21 градус, утром пройдет дождь, днем ожидается солнечная погода, вечером снова начнется небольшой дождик. Северо-восточный ветер 6 м/с.
В Муравленко +17 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь. Северный ветер 6 м/с.
В Лабытнанги +18 градусов, пасмурно. В середине дня – небольшой дождь. Восточный ветер 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU