В Губкинском открыли новый детсад «Умка»
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 19 августа открыл в Губкинском новый детский сад «Умка». Как отметил, глава региона, дети живут в непростых климатических условиях, поэтому в стенах своих детских садов должны получать всё самое хорошее.
- Помню, как мы не раз приезжали на этот объект, стройка шла медленно, но, к счастью, мы ситуацию изменили. Очень здорово, что 1 сентября, когда уже все жители вернутся из отпусков, детсад будет полон детского смеха и улыбок. Действительно, мы строим хорошие детсадики, за них не стыдно, – сказал Дмитрий Артюхов.
Детский сад «Умка» рассчитан на 330 воспитанников или 19 групп. Дошкольное учреждение оснащено современными средствами образования: интерактивными досками, проекторами, ноутбуками, компьютерами. Здесь есть кабинеты педиатра, логопеда, психолога, процедурный и стоматологический кабинеты, сенсорную комнату и фитобар.
Уникальная новинка – фотарий, специальная комната, в которой будет проводиться физиотерапевтическое лечение ультрафиолетовыми лучами для профилактики различных заболеваний. Все помещения, в которых будут находиться дети, оснащены ультразвуковыми увлажнителями и очистителями воздуха.
- Уверен, что маленьким губкинцам здесь будет уютно, а коллектив создаст светлую и комфортную обстановку. Всех с праздником, – поздравил горожан глава администрации Губкинского Андрей Гаранин.
ИСТОЧНИК KP.RU