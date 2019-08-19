В Губкинском открыли новый детсад «Умка»

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-19T15:56:28+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 19 августа открыл в Губкинском новый детский сад «Умка». Как отметил, глава региона, дети живут в непростых климатических условиях, поэтому в стенах своих детских садов должны получать всё самое хорошее.

- Помню, как мы не раз приезжали на этот объект, стройка шла медленно, но, к счастью, мы ситуацию изменили. Очень здорово, что 1 сентября, когда уже все жители вернутся из отпусков, детсад будет полон детского смеха и улыбок. Действительно, мы строим хорошие детсадики, за них не стыдно, – сказал Дмитрий Артюхов.

Детский сад «Умка» рассчитан на 330 воспитанников или 19 групп. Дошкольное учреждение оснащено современными средствами образования: интерактивными досками, проекторами, ноутбуками, компьютерами. Здесь есть кабинеты педиатра, логопеда, психолога, процедурный и стоматологический кабинеты, сенсорную комнату и фитобар.

Уникальная новинка – фотарий, специальная комната, в которой будет проводиться физиотерапевтическое лечение ультрафиолетовыми лучами для профилактики различных заболеваний. Все помещения, в которых будут находиться дети, оснащены ультразвуковыми увлажнителями и очистителями воздуха.

- Уверен, что маленьким губкинцам здесь будет уютно, а коллектив создаст светлую и комфортную обстановку. Всех с праздником, – поздравил горожан глава администрации Губкинского Андрей Гаранин.

ИСТОЧНИК KP.RU