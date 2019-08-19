2019-08-19T15:39:23+03:00
Происшествия

В Тольке осудили назойливого гостя, выломавшего дверь квартиры

После инцидента он добровольно отремонтировал испорченное имущество
Анна Полякова
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В Тольке осудили назойливого гостя, выломавшего дверь квартирыВ Тольке осудили назойливого гостя, выломавшего дверь квартирыФото: Ольга Крыльцова
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В Красноселькупском районе осудили мужчину за назойливость, которая возросла до криминального уровня.

Инцидент произошел в селе Толька 16 ноября 2018 года, когда пьяный 34-летний рецидивист пытался попасть в квартиру к односельчанину. Навязчивый гость хотел выпить вместе с хозяевами.

На его продолжительный стук находившиеся в квартире жильцы через закрытую дверь попросили мужчину уйти. Тогда он, взяв у соседей гвоздодер, взломал им опорные устройства дверей в коридор и в квартиру и вошел без разрешения.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия мужчина раскаялся в содеянном и добровольно отремонтировал испорченное имущество потерпевшего.

Тем не менее, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием в доход государства 5% зарплаты ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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