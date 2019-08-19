2019-08-19T15:31:18+03:00
Общество

Учёные спасают популяцию диких северных оленей на Ямале

Две популяции тундрового подвида под угрозой исчезновения
Анна Полякова
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Учёные спасают популяцию диких северных оленей на Ямале Фото: yanao.ruУчёные спасают популяцию диких северных оленей на Ямале Фото: yanao.ru
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Ученые провели тотальный авиаучёт гыданской и ямало-белоостровской популяций диких северных оленей. На острове Шокальского для изучения маршрутов миграции пометили передатчиками шесть особей. Работы проводили учёные Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова в летний полевой сезон в рамках экспедиции «Ямал-Арктика».

На Ямале обитает две популяции дикого северного оленя тундрового подвида – ямало-белоостровская и гыданская. Эти виды занесены в Красную книгу ЯНАО, как находящиеся под угрозой исчезновения.

Под прессингом браконьерства, вытесняемый из своего ареала обитания домашними стадами, дикий олень ямало-белоостровской популяции летом мигрирует на север полуострова Ямал и остров Белый. Ареал гыданской популяции сократился до севера полуострова Явай и острова Шокальского. Фактически дикий олень сохранился только на особо охраняемых природных территориях, говорят учёные.

Наблюдения показали, что состояние гыданской популяции дикого северного оленя продолжает ухудшаться. Численность приходящих на остров животных сократилась как минимум втрое по сравнению с 2016 годом, а доля телят составила менее 30 процентов.

Также ученые провели тотальный авиаучёт дикого северного оленя в северной части полуострова Ямал и на острове Белый. Состояние ямало-белоостровской популяции несколько лучше, но тоже вызывает у учёных опасения.

По результатам исследований ученые представят рекомендации по сохранению дикого северного оленя на территории ЯНАО, сообщает региональное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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