В Надымском районе глухонемой селянин убил кирпичом инвалида и устроил пожар

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-19T15:22:10+03:00

Подсудимый не умеет читать, писать и не обучался жестовому языку

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В Надымском районе будут судить 31-летнего глухонемого жителя Кутопьюгана. Его обвиняют в убийстве односельчанина.

Ночью 14 октября 2017 года мужчины выпивали, когда между ними возникла ссора. Гость напал на собутыльника, являющегося инвалидом. Шести ударов кирпичом по голове хозяин не вынес. Покидая место убийства, злоумышленник понимал, что приятель скончался от его рук, поэтому поджег квартиру.

Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, расследование уголовного дела значительно осложнил тот факт, что у 31-летнего мужчины полностью отсутствуют слух, речь, навыки письма и чтения, а так же официально он не обучался русскому жестовому языку.

С окружающими он общается с помощью жестов, которые были придуманы в его семье на бытовом уровне. Следователям помогали разобраться в произошедшем специалист-сурдопереводчик отец обвиняемого.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент преступления мужчина осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими.

Обвиняемый признал свою вину и дал самоизобличающие показания. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU