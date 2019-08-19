2019-08-19T15:22:10+03:00
Происшествия

В Надымском районе глухонемой селянин убил кирпичом инвалида и устроил пожар

Подсудимый не умеет читать, писать и не обучался жестовому языку
Анна Полякова
Поделиться:
В Надымском районе глухонемой селянин убил кирпичом инвалида и устроил пожарВ Надымском районе глухонемой селянин убил кирпичом инвалида и устроил пожарФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Надымском районе будут судить 31-летнего глухонемого жителя Кутопьюгана. Его обвиняют в убийстве односельчанина.

Ночью 14 октября 2017 года мужчины выпивали, когда между ними возникла ссора. Гость напал на собутыльника, являющегося инвалидом. Шести ударов кирпичом по голове хозяин не вынес. Покидая место убийства, злоумышленник понимал, что приятель скончался от его рук, поэтому поджег квартиру.

Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, расследование уголовного дела значительно осложнил тот факт, что у 31-летнего мужчины полностью отсутствуют слух, речь, навыки письма и чтения, а так же официально он не обучался русскому жестовому языку.

С окружающими он общается с помощью жестов, которые были придуманы в его семье на бытовом уровне. Следователям помогали разобраться в произошедшем специалист-сурдопереводчик отец обвиняемого.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент преступления мужчина осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими.

Обвиняемый признал свою вину и дал самоизобличающие показания. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском открыли новый детсад «Умка»
В Тольке осудили назойливого гостя, выломавшего дверь квартиры
Учёные спасают популяцию диких северных оленей на Ямале
В Ноябрьске породистых голубей обрекли на гибель
Ушел из жизни известный ямальский политик Анатолий Острягин
В Новом Уренгое задержали молодых угонщиков, которым внезапно захотелось покататься
Губернатор ЯНАО оценил строительство в Тарко-Сале школы-интерната
В сквере «Чистая энергия» Нового Уренгоя установили дог-боксы
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
Реконструкцию площади Воинской Славы в Губинском контролирует местный ветеран
Глава Ямале озадачил региональных чиновников вопросом строительства ж/д вокзала в Пурпе
В Губкинском после капремонта открылась детская поликлиника
Ноуовуренгойскую больницу обязали 3 раза в неделю возить пациента на процедуры
Глава Ямала вручил ключи таркосалинским переселенцам из аварийного жилья
В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя решили, как медицину сделать ближе
В Пуровском районе завершают вакцинацию оленей
По метеоусловиям на Ямале задержаны авиарейсы
В Тазовском районе горел старый жилой дом
В Губкинском подросток сел за руль автомобиля и попал в ДТП
Из-за тумана переправа через Обь приостановила работу
Жителя Аксарки, оставившего сына без денег, арестовали