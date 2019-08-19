2019-08-19T14:56:35+03:00
Общество

В Ноябрьске породистых голубей обрекли на гибель

Неизвестный выбросил коробку сизокрылых удивительной красоты
Анна Полякова
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В Ноябрьске породистых голубей обрекли на гибель Фото: группа "Злой Ноябрянин" vk.comВ Ноябрьске породистых голубей обрекли на гибель Фото: группа "Злой Ноябрянин" vk.com
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В Ноябрьске горожане обнаружили коробку породистых голубей с птенцами, которых кто-то безжалостно обрек на верную гибель. Несколько выброшенных птиц не выжили. Об этой жестокой выходке неизвестного рассказали подписчики группы «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор публикации описал ситуацию: «Проходил через ж/д вокзал в сторону промзоны, увидел эту картину... кто-то выкинул голубей с птенцами, многие мёртвые, сидят, никуда не улетают. Видно что голуби породистые, может, кто-нибудь заберёт?»

Горожан одновременно восхитила красота птиц и возмутило бессердечие владельца пернатых. Тут же в ноябряне начали искать заботливые руки сизокрылым. Как оказалось, часть птиц удалось спасти. Их забрали вместе с птенцами.

- Забрала девушка, сказала, что у них голубятня есть, я только помог поймать, - рассказал Владимир П.

ИСТОЧНИК KP.RU

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