Ушел из жизни известный ямальский политик Анатолий Острягин

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-19T14:33:33+03:00

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В Москве от отека легких скончался один из основателей «Новатэка» 69-летний Анатолий Острягин. Это случилось утром 19 августа.

Острягина хорошо знают и на Ямале, он стоял у истоков развития ТЭКа региона. В 90-х он руководил «Пурнефтегазгеологией», а позже, в нулевых возглавлял огромный Пуровский район. Потом Юрий Неелов, который в то время занимал пост губернатора ЯНАО, пригласил его в администрацию Ямала сначала замомо, а затем первым заместителем по экономике. Далее была работа в Госдуме, и до 2014 года — в Тюменской облдуме. Анатолия Острягина называли человеком старой закалки, настоящим сибиряком, сделавшим для своего региона немало хорошего.

Анатолий Острягин имел государственные награды и звания: медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»; заслуженный геолог РФ; Орден святого благоверного князя Даниила Московского; орден Дружбы, Знак «Отличник разведки недр. За заслуги перед казачеством имеет ряд наград: крест «За возрождение Сибирского казачества», кресты «За заслуги перед казачеством России» I и II степени.

Нынешний министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин называл его своим наставником и всегда тепло о нем отзывался. Похоронят Острягина на Алтае, где он жил последние годы и вел свое хозяйство.

Редакция «Комсомольской правды-Ямал» выражает соболезнования близким и родным Анатолия Острягина

ИСТОЧНИК KP.RU