В Новом Уренгое задержали молодых угонщиков, которым внезапно захотелось покататься

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-19T13:24:47+03:00

Злоумышленники были пьяны, когда у них возникла преступная идея

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Новоуренгойские полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Заявление от владельца машина с просьбой привлечь к ответственности похитителей поступило в дежурную часть17 августа.

Выяснилось, что автомобилист припарковал машину его около дома, оставив при этом дверь не запертой, а ключи в бардачке. Пьяные злоумышленники решили воспользоваться ситуацией и просто покататься на автомобиле.

Их задержали на угнанном автомобиле. Угонщиками оказались ранее не судимый 20-летний молодой человек и уже судимый 22-летний ямалец. На них завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». Наказание за такое преступление может стать лишение свободы на срок до 7 лет.

Подозреваемые вину признают. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU