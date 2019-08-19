2019-08-19T13:13:18+03:00
Общество

Губернатор ЯНАО оценил строительство в Тарко-Сале школы-интерната

Новое здание сможет разместить на 150 учеников больше
Анна Полякова
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Губернатор ЯНАО оценил строительство в Тарко-Сале школы-интерната Фото: yanao.ruГубернатор ЯНАО оценил строительство в Тарко-Сале школы-интерната Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала оценил и качество работы подрядчика, завершающего в Тарко-Сале Пуровского района строительство учебного корпуса школы-интерната. Возводят этот объект в райцентре с 2012 года.

Трёхэтажное здание со спортзалом на 450 учащихся ждут и педагоги, и ученики школы. Качеством работы строителей глава региона остался доволен. Однако отметил небольшую задержку – ранее подрядчик обещал ввести объект к 1 сентября.

Как пояснил руководитель дирекции капстроительства и инвестиций ЯНАО Александр Емельянов, строительная готовность к этой дате будет, а к середине сентября завершат благоустройство территории и установят снаряды на спортивной площадке во дворе.

Время займёт поставка оборудования для оснащения нового корпуса и получение необходимых разрешающих документов от надзорных органов.

Сейчас обучаются 300 детей, а после возведения нового здания школа примет на 150 детей больше. Это из других городских школ, которые переполнены.

- Например, можно решить вопрос со вторыми сменами в Тарко-Сале, - рассказывает директор учреждения Павел Грабельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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