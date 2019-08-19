В сквере «Чистая энергия» Нового Уренгоя установили дог-боксы

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-19T13:01:46+03:00

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В Новом Уренгое реализуют своеобразный пилотный проект по приучению владельцев собак к ответственной позиции. Так в сквере «Чистая энергия» появились специальные урны, в верхней части которых расположена емкость с пакетами для сбора отходов собачьей жизнедеятельности, а в нижней – контейнер для заполненных пакетов.

Тема уборки владельцев собак за своими питомцами – предмет частых обсуждений среди горожан, конфликтов среди жителей.

В конце июня в парке Дружба прошел круглый стол #Догэкология, новоуренгойцы активно предлагали варианты решения проблемы, один из них – установка дог-боксов.

Еще 10 специализированных контейнеров будет установлено в городе в ближайшее время в рамках реализации экологического проекта «Чистый город Новый Уренгой». На реализацию проекта выделен грант в размере 1 млн. рублей – деньги предназначены для организации экоквестов, акций по уборке территорий города и закупки дог-боксов.

В каких именно микрорайонах такие конструкции должны в первую очередь появиться, определяют жители с помощью голосования на интерактивном портале «Живем на Севере» на платформе «Предлагай». В сентябре автор проект установит дог-боксы по адресам, за которые проголосовали новоуренгойцы.

Пакеты, которыми снабжены дог-боксы, не предназначены для хранения пищевых продуктов, использовать их нужно строго по назначению. Новоуренгойцев призывают бережно относиться к вновь установленному оборудованию и не засорять дог-боксы посторонним мусором, сообщает информационно-аналитическое управление администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU