Реконструкцию площади Воинской Славы в Губинском контролирует местный ветеран

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-19T12:05:51+03:00

Многие его идеи будут воплощены в этом проекте

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Реконструкцию площади Воинской Славы в Губинском лично контролирует ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла) Виктор Синицын. Многие его идеи, а также идеи участников общественной организации «Ветеран» будут воплощены в этом проекте, рассказали в администрации города.

- Это место дорого каждому, поэтому нужно, чтобы всё делалось на совесть. Мне очень важно, чтобы наша площадь была торжественной, и все, кто будет сюда приходить, чувствовали гордость за Великую Победу! – сказал он.

Гранитом будут отделаны мемориал с Вечным огнём и стены памяти. Постамент самолёта – главного экспоната коллекции военной техники – тоже облицуют гранитом. Красный гранит установят на памятных камнях, символизирующих 13 городов-героев. Идею о городах-героях предложил инициативный ветеран.

Вместо бетонных плит на площади уложена брусчатка цветов георгиевской ленты. К мемориалам ведут ступени в виде пятиконечной звезды.

По словам главы города Андрея Гаранина, сейчас работы на площади идут с небольшим опережением графика. На этой неделе закончат укладку брусчатки по всей площади и расставят на постоянные места военную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU