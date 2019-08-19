2019-08-19T11:53:13+03:00
Общество

Глава Ямале озадачил региональных чиновников вопросом строительства ж/д вокзала в Пурпе

Дмитрий Артюхов осмотрел долгострой
Анна Полякова
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Глава Ямале озадачил региональных чиновников вопросом строительства ж/д вокзала в Пурпе Фото: yanao.ruГлава Ямале озадачил региональных чиновников вопросом строительства ж/д вокзала в Пурпе Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов потребовал в срочном порядке решить вопрос со строительством железнодорожного вокзала в Пурпе.

Здания начали возводить здесь ещё в 2006 году. Контракт с предыдущим подрядчиком в судебном порядке расторгли ещё в 2012 году из-за систематических нарушений. Все эти годы строительство объекта заморожено. Конструкции огорожены простым деревянным забором и опасны для детей и подростков.

Пассажиры из Пурпе, Губкинского тем временем пользуются приспособленным ангаром бывшего торгового центра, построенным здесь ещё в конце 1980-х. Вокзал востребован у жителей близлежащих населённых пунктов. В 2015 году в среднем за сутки со станции отправлялось 318 пассажиров, сейчас этот показатель вырос уже до 638. Дмитрий Артюхов осмотрел долгострой.

- Решайте вопрос, как нам построить жителям комфортный вокзал. Площадь должна быть разумной с учётом реальной загруженности и потенциальной окупаемости помещения. Параллельно давайте договариваться с РЖД, как нам этот проект реализовать в самое ближайшее время, - обратился к руководителям профильных региональных департаментов губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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