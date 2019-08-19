В Губкинском после капремонта открылась детская поликлиника

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-19T10:39:06+03:00

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В Губкинском состоялось торжественное открытие детской поликлиники после капитального ремонта здания. На него из бюджета Ямала было выделено около 46 миллионов рублей. Строители провели внутренние работы и обновили фасад.

Поменяли кровлю, окна, дверные проёмы, стены, инженерные сети и полы. У входа построили "Колясочную" (теперь санкам и коляскам нестрашны дождь и снег) и велопарковку. Также амбулаторное подразделение теперь адаптировано для маломобильных групп населения.

Модернизирована система вентиляции, качественная работа которой позволяет уменьшить риск инфицирования заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем. Амбулаторное подразделение теперь адаптировано для маломобильных групп населения.

Яркий дизайн и новая мебель – интерьер поликлиники кардинально преобразился после ремонта. Предусмотрена также открытая регистратура с удобной зоной для родителей и игровые зоны.

Оценил капремонт детской поликлиники и Андрей Гаранин. Глава Губкинского отметил, что ремонт получился отличным, но в ближайшие годы условия станут ещё лучше, ведь впереди строительство нового здания.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение», до декабря 2024 года ожидается строительство педиатрического корпуса с поликлиникой в 10 микрорайоне, который позволит вывести оказание медицинской помощи несовершеннолетним на уровень, соответствующий всем современным стандартам и требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU