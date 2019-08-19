Ноуовуренгойскую больницу обязали 3 раза в неделю возить пациента на процедуры

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-19T09:50:27+03:00

Инвалид из Коротчаево не мог самостоятельно добраться до медучреждения

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Прокуратура через суд возложила на ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» обязанность по организации транспортировки инвалида в медучреждение для оказания специализированной медицинской помощи.

Как сообщили в ведомстве, житель Коротчаево, инвалид I группы, страдает хронической почечной недостаточностью и три раза в неделю нуждается в оказании специализированной медицинской помощи - процедуре заместительной почечной терапии (гемодиализе). Самостоятельные поездки в больницу для мужчины очень тяжелы, каждый раз преодолевает расстояние в 150 км.

Однако медучреждение не организовало транспортировку инвалида до места проведения лечения и обратно, ссылаясь на то, что такая услуга является социальной и не может быть оказана медицинским учреждением.

Тогда прокурор города обратился в суд с иском к больнице о возложении обязанности организовать и обеспечить доставку заявителя от места жительства до места получения медицинской помощи, и к Департаменту здравоохранения округа о возложении обязанности возмещать вышеуказанные расходы.

Ведомство аргументировало свои требования тем, что транспортировка в данном случае является составной частью по оказанию медпомощь, необходимость которой обусловлена спецификой заболевания и самой процедуры гемодиализа.

Накануне решением Новоуренгойского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU