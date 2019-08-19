2019-08-19T09:50:27+03:00
Общество

Ноуовуренгойскую больницу обязали 3 раза в неделю возить пациента на процедуры

Инвалид из Коротчаево не мог самостоятельно добраться до медучреждения
Анна Полякова
Поделиться:
Ноуовуренгойскую больницу обязали 3 раза в неделю возить пациента на процедурыНоуовуренгойскую больницу обязали 3 раза в неделю возить пациента на процедурыФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Прокуратура через суд возложила на ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» обязанность по организации транспортировки инвалида в медучреждение для оказания специализированной медицинской помощи.

Как сообщили в ведомстве, житель Коротчаево, инвалид I группы, страдает хронической почечной недостаточностью и три раза в неделю нуждается в оказании специализированной медицинской помощи - процедуре заместительной почечной терапии (гемодиализе). Самостоятельные поездки в больницу для мужчины очень тяжелы, каждый раз преодолевает расстояние в 150 км.

Однако медучреждение не организовало транспортировку инвалида до места проведения лечения и обратно, ссылаясь на то, что такая услуга является социальной и не может быть оказана медицинским учреждением.

Тогда прокурор города обратился в суд с иском к больнице о возложении обязанности организовать и обеспечить доставку заявителя от места жительства до места получения медицинской помощи, и к Департаменту здравоохранения округа о возложении обязанности возмещать вышеуказанные расходы.

Ведомство аргументировало свои требования тем, что транспортировка в данном случае является составной частью по оказанию медпомощь, необходимость которой обусловлена спецификой заболевания и самой процедуры гемодиализа.

Накануне решением Новоуренгойского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала вручил ключи таркосалинским переселенцам из аварийного жилья
В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя решили, как медицину сделать ближе
В Пуровском районе завершают вакцинацию оленей
По метеоусловиям на Ямале задержаны авиарейсы
В Тазовском районе горел старый жилой дом
В Губкинском подросток сел за руль автомобиля и попал в ДТП
Из-за тумана переправа через Обь приостановила работу
Жителя Аксарки, оставившего сына без денег, арестовали
Погода на Ямале 19 августа: дожди ожидаются в восточной части региона
МЧС проверяет места проведения дня единого голосования на Ямале
Парк вместо гаражей разобьют на территории микрорайона Коротчаево в Новом Уренгое
Надымчанин подменил в магазине новый смартфон на подержанный и скрылся
Глава Салехарда встретился с жильцами проблемного дома на улице Ямальской
Погода на Ямале 18 августа: ожидается пасмурный день
Осужденного в Надыме наркомана наказали работой и обязали пролечиться
В Новом Уренгое горела строящаяся многоэтажка
Детские игровые комплексы в Лабытнанги станут безопаснее
В Ныде с владельца собаки, укусившей девочку, взыскали 10 тысяч рублей
Глава Ямала пообещал коротчаевским пожарным достроить депо
Таркосалинские добровольцы выходят на «Чистый Берег»
В Лабытнанги продолжаются поиски пропавшей в лесу бабушки
Погода на Ямале 17 августа: повсеместно пройдут дожди
Ямальский проект вошел в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2019»
На Ямале список молодых семей на получение жилищной субсидии расширился
На Ямале заблокировали 32 сайта, продававших «электроудочки»
«Комфортная городская среда» обновила 45 дворов Ханымея
АО "Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования
Все школьные кабинеты первоклассников украсят плакатами «Обязанности пешехода»