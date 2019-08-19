2019-08-19T09:27:21+03:00
Общество

Глава Ямала вручил ключи таркосалинским переселенцам из аварийного жилья

При осмотре квартир губернатор нашел мелкие недочёты в отделке квартир
Анна Полякова
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Глава Ямала вручил ключи таркосалинским переселенцам из аварийного жилья Фото: yanao.ruГлава Ямала вручил ключи таркосалинским переселенцам из аварийного жилья Фото: yanao.ru
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В Тарко-Сале Пуровского района губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир переселенцам из непригодного жилья. В торжественном мероприятии он принял участие в рамках своего автопутешествия по Ямалу.

Шестиэтажный жилой дом на улице Губкина готов к заселению. Его построили на средства Фонда жилстроительства ЯНАО ровно за два года.

Как сообщили в администрации района, 95 квартир в новом доме предназначены под расселение для исполнения майского Указа Президента РФ, 5 квартир – муниципалитет предоставит детям-сиротам.

- Нам ещё очень много надо строить таких домов, чтобы проблему аварийного жилфонда решить полностью. У нас большие планы до 2024 года, будем наращивать темпы расселения из аварийного жилья, - отметил губернатор, приветствуя новосёлов.

Качеством работы застройщика Дмитрий Артюхов остался доволен, указав лишь на мелкие недочёты в отделке квартир, которые строители обещали всем обратившимся устранить в течение ближайшего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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