2019-08-19T08:56:23+03:00
Общество

В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя решили, как медицину сделать ближе

Депздрав ЯНАО предложил нестандартные варианты
Анна Полякова
Поделиться:
В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя решили, как медицину сделать ближеВ микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя решили, как медицину сделать ближеФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Отсутствие в микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя детского стационара и детского стоматологического кабинета – серьезная проблема, которую местные жители озвучили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на встрече.

Над решением этого непростого с точки зрения законодательства вопроса губернатор поручил подумать директору окружного департамента здравоохранения Сергею Новикову.

По словам главы региона, при решении вопроса нужно учесть, что здесь появится мост. Значит для трёх населённых пунктов – Коротчаево, Лимбяяхи и посёлка Уренгой – нужно разработать какие-то нестандартные решения.

Сергей Новиков рассказал, что несколько месяцев назад депздрав по обращениям граждан провёл работу с ближайшей к Коротчаево участковой больницей посёлка Уренгой. Теперь в ней принимают детей из Коротчаево, несмотря на то, что формально они закреплены за медицинским учреждением другого муниципалитета – Нового Уренгоя.

Ведётся работа и по открытию стоматологического кабинета в ведомственной больнице «РЖД-МЕДИЦИНА», сейчас идёт лицензирование и в сентябре должен начаться приём. Ещё один детский стоматологический кабинет до конца года будет открыт в средней школе.

Врач скорой помощи Виктор Иночкин также выразил надежду, что дорога от микрорайона до города будет отремонтирована вовремя, поскольку количество изгибов и волн, по которым жёсткую полноприводную Газель подбрасывает, чувтвуют не только медики, но пассажиры - пациенты.

- Мы сейчас закупаем хорошие современные автомобили для скорой помощи, которые собирают в России. Думаю, можем и вам сюда до конца года поставить такой, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноуовуренгойскую больницу обязали 3 раза в неделю возить пациента на процедуры
Глава Ямала вручил ключи таркосалинским переселенцам из аварийного жилья
В Пуровском районе завершают вакцинацию оленей
По метеоусловиям на Ямале задержаны авиарейсы
В Тазовском районе горел старый жилой дом
В Губкинском подросток сел за руль автомобиля и попал в ДТП
Из-за тумана переправа через Обь приостановила работу
Жителя Аксарки, оставившего сына без денег, арестовали
Погода на Ямале 19 августа: дожди ожидаются в восточной части региона
МЧС проверяет места проведения дня единого голосования на Ямале
Парк вместо гаражей разобьют на территории микрорайона Коротчаево в Новом Уренгое
Надымчанин подменил в магазине новый смартфон на подержанный и скрылся
Глава Салехарда встретился с жильцами проблемного дома на улице Ямальской
Погода на Ямале 18 августа: ожидается пасмурный день
Осужденного в Надыме наркомана наказали работой и обязали пролечиться
В Новом Уренгое горела строящаяся многоэтажка
Детские игровые комплексы в Лабытнанги станут безопаснее
В Ныде с владельца собаки, укусившей девочку, взыскали 10 тысяч рублей
Глава Ямала пообещал коротчаевским пожарным достроить депо
Таркосалинские добровольцы выходят на «Чистый Берег»
В Лабытнанги продолжаются поиски пропавшей в лесу бабушки
Погода на Ямале 17 августа: повсеместно пройдут дожди
Ямальский проект вошел в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2019»
На Ямале список молодых семей на получение жилищной субсидии расширился
На Ямале заблокировали 32 сайта, продававших «электроудочки»
«Комфортная городская среда» обновила 45 дворов Ханымея
АО "Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования
Все школьные кабинеты первоклассников украсят плакатами «Обязанности пешехода»