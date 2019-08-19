В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя решили, как медицину сделать ближе

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-19T08:56:23+03:00

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Отсутствие в микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя детского стационара и детского стоматологического кабинета – серьезная проблема, которую местные жители озвучили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на встрече.

Над решением этого непростого с точки зрения законодательства вопроса губернатор поручил подумать директору окружного департамента здравоохранения Сергею Новикову.

По словам главы региона, при решении вопроса нужно учесть, что здесь появится мост. Значит для трёх населённых пунктов – Коротчаево, Лимбяяхи и посёлка Уренгой – нужно разработать какие-то нестандартные решения.

Сергей Новиков рассказал, что несколько месяцев назад депздрав по обращениям граждан провёл работу с ближайшей к Коротчаево участковой больницей посёлка Уренгой. Теперь в ней принимают детей из Коротчаево, несмотря на то, что формально они закреплены за медицинским учреждением другого муниципалитета – Нового Уренгоя.

Ведётся работа и по открытию стоматологического кабинета в ведомственной больнице «РЖД-МЕДИЦИНА», сейчас идёт лицензирование и в сентябре должен начаться приём. Ещё один детский стоматологический кабинет до конца года будет открыт в средней школе.

Врач скорой помощи Виктор Иночкин также выразил надежду, что дорога от микрорайона до города будет отремонтирована вовремя, поскольку количество изгибов и волн, по которым жёсткую полноприводную Газель подбрасывает, чувтвуют не только медики, но пассажиры - пациенты.

- Мы сейчас закупаем хорошие современные автомобили для скорой помощи, которые собирают в России. Думаю, можем и вам сюда до конца года поставить такой, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU