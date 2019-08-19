В Пуровском районе завершают вакцинацию оленей

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-19T08:44:03+03:00

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В Пуровском районе вакцинация оленей против сибирской язвы на стадии завершения. Работы ведутся в пяти районах Ямала, более 50 ветеринарных специалистов трудятся в тундре.

Одновременно с вакцинацией проводят мечение оленей индивидуальными бирками. В течение только одного дня бригадой ветеринаров привито и пробирковано около трёх тысяч оленей, сообщает администрация Пуровского района.

Прививка против сибирской язвы и индивидуальная бирка для оленей с этого года стали обязательными. Ушные бирки устанавливают бесплатно. У каждого оленя появляется свой уникальный номер. Идентификация позволяет узнать персональные данные животного. При их отсутствии хозяева поголовья не смогут реализовать мясо, шкуру, рога и панты.

- Для оленеводов-частников это большое подспорье, потому что бывают моменты, когда производится и отстрел животных браконьерами, а подтвердить потом люди не могут, - пояснил начальник таркосалинского отдела ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии» Юрий Клюкин.

Он сообщил, что сегодня план по сибирской язве у нас выполнен на 86,3% по району. Сейчас закрываем последние две бригады в совхозе «Пуровский» – четвертую и десятую. Остаётся вопрос по вакцинации и мечению животных оленеводов-частников.

ИСТОЧНИК KP.RU