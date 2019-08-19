2019-08-19T08:44:03+03:00
Экономика

В Пуровском районе завершают вакцинацию оленей

В рамках прививочной кампании всех животных снабдят индивидуальными бирками
Анна Полякова
Поделиться:
В Пуровском районе завершают вакцинацию оленей Фото: yanao.ruВ Пуровском районе завершают вакцинацию оленей Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Пуровском районе вакцинация оленей против сибирской язвы на стадии завершения. Работы ведутся в пяти районах Ямала, более 50 ветеринарных специалистов трудятся в тундре.

Одновременно с вакцинацией проводят мечение оленей индивидуальными бирками. В течение только одного дня бригадой ветеринаров привито и пробирковано около трёх тысяч оленей, сообщает администрация Пуровского района.

Прививка против сибирской язвы и индивидуальная бирка для оленей с этого года стали обязательными. Ушные бирки устанавливают бесплатно. У каждого оленя появляется свой уникальный номер. Идентификация позволяет узнать персональные данные животного. При их отсутствии хозяева поголовья не смогут реализовать мясо, шкуру, рога и панты.

- Для оленеводов-частников это большое подспорье, потому что бывают моменты, когда производится и отстрел животных браконьерами, а подтвердить потом люди не могут, - пояснил начальник таркосалинского отдела ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии» Юрий Клюкин.

Он сообщил, что сегодня план по сибирской язве у нас выполнен на 86,3% по району. Сейчас закрываем последние две бригады в совхозе «Пуровский» – четвертую и десятую. Остаётся вопрос по вакцинации и мечению животных оленеводов-частников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноуовуренгойскую больницу обязали 3 раза в неделю возить пациента на процедуры
Глава Ямала вручил ключи таркосалинским переселенцам из аварийного жилья
В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя решили, как медицину сделать ближе
По метеоусловиям на Ямале задержаны авиарейсы
В Тазовском районе горел старый жилой дом
В Губкинском подросток сел за руль автомобиля и попал в ДТП
Из-за тумана переправа через Обь приостановила работу
Жителя Аксарки, оставившего сына без денег, арестовали
Погода на Ямале 19 августа: дожди ожидаются в восточной части региона
МЧС проверяет места проведения дня единого голосования на Ямале
Парк вместо гаражей разобьют на территории микрорайона Коротчаево в Новом Уренгое
Надымчанин подменил в магазине новый смартфон на подержанный и скрылся
Глава Салехарда встретился с жильцами проблемного дома на улице Ямальской
Погода на Ямале 18 августа: ожидается пасмурный день
Осужденного в Надыме наркомана наказали работой и обязали пролечиться
В Новом Уренгое горела строящаяся многоэтажка
Детские игровые комплексы в Лабытнанги станут безопаснее
В Ныде с владельца собаки, укусившей девочку, взыскали 10 тысяч рублей
Глава Ямала пообещал коротчаевским пожарным достроить депо
Таркосалинские добровольцы выходят на «Чистый Берег»
В Лабытнанги продолжаются поиски пропавшей в лесу бабушки
Погода на Ямале 17 августа: повсеместно пройдут дожди
Ямальский проект вошел в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2019»
На Ямале список молодых семей на получение жилищной субсидии расширился
На Ямале заблокировали 32 сайта, продававших «электроудочки»
«Комфортная городская среда» обновила 45 дворов Ханымея
АО "Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования
Все школьные кабинеты первоклассников украсят плакатами «Обязанности пешехода»