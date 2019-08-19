СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-19T08:28:19+03:00

По метеоусловиям на Ямале задержаны авиарейсы Фото: yamal.aero

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На Ямале спустившийся рано утром 19 августа туман внес коррективы в транспортное сообщение. Так до 11:00 по метеоусловиям задержаны авиарейсы: «Салехард – Яр-Сале – Новый Порт – Мыс-Каменный» и «Салехард – Яр-Сале – Мыс Каменный – Сеяха», сообщает в департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Согласно онлайн табло задержаны вылеты самолетов из Салехарда до Москвы и Тюмени, а также прилеты воздушных судов из Тюмени и Екатеринбурга.

Также по метеоусловиям задержан рейс пассажирского судна Р.Вяхирев по маршруту «Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Ныда» и обратно.

Ранее сообщалось, по этой же причине главная переправа Ямал 19 августа в 5:40приостановила работу. Паромы по маршруту Салехард–Лабытнанги прекратили перевозку пассажиров и транспорта из-за слабой видимости.

Информацию можно узнать по телефону аэропорта города Салехард: 8 (34922) 4-17-36, 3-89-32.

О работе паромов - по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU