2019-08-19T08:28:19+03:00
Общество

По метеоусловиям на Ямале задержаны авиарейсы

Движение транспорта остановилось из-за тумана
Анна Полякова
Поделиться:
По метеоусловиям на Ямале задержаны авиарейсы Фото: yamal.aeroПо метеоусловиям на Ямале задержаны авиарейсы Фото: yamal.aero
Изменить размер текста:

На Ямале спустившийся рано утром 19 августа туман внес коррективы в транспортное сообщение. Так до 11:00 по метеоусловиям задержаны авиарейсы: «Салехард – Яр-Сале – Новый Порт – Мыс-Каменный» и «Салехард – Яр-Сале – Мыс Каменный – Сеяха», сообщает в департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Согласно онлайн табло задержаны вылеты самолетов из Салехарда до Москвы и Тюмени, а также прилеты воздушных судов из Тюмени и Екатеринбурга.

Также по метеоусловиям задержан рейс пассажирского судна Р.Вяхирев по маршруту «Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Ныда» и обратно.

Ранее сообщалось, по этой же причине главная переправа Ямал 19 августа в 5:40приостановила работу. Паромы по маршруту Салехард–Лабытнанги прекратили перевозку пассажиров и транспорта из-за слабой видимости.

Информацию можно узнать по телефону аэропорта города Салехард: 8 (34922) 4-17-36, 3-89-32.

О работе паромов - по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноуовуренгойскую больницу обязали 3 раза в неделю возить пациента на процедуры
Глава Ямала вручил ключи таркосалинским переселенцам из аварийного жилья
В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя решили, как медицину сделать ближе
В Пуровском районе завершают вакцинацию оленей
В Тазовском районе горел старый жилой дом
В Губкинском подросток сел за руль автомобиля и попал в ДТП
Из-за тумана переправа через Обь приостановила работу
Жителя Аксарки, оставившего сына без денег, арестовали
Погода на Ямале 19 августа: дожди ожидаются в восточной части региона
МЧС проверяет места проведения дня единого голосования на Ямале
Парк вместо гаражей разобьют на территории микрорайона Коротчаево в Новом Уренгое
Надымчанин подменил в магазине новый смартфон на подержанный и скрылся
Глава Салехарда встретился с жильцами проблемного дома на улице Ямальской
Погода на Ямале 18 августа: ожидается пасмурный день
Осужденного в Надыме наркомана наказали работой и обязали пролечиться
В Новом Уренгое горела строящаяся многоэтажка
Детские игровые комплексы в Лабытнанги станут безопаснее
В Ныде с владельца собаки, укусившей девочку, взыскали 10 тысяч рублей
Глава Ямала пообещал коротчаевским пожарным достроить депо
Таркосалинские добровольцы выходят на «Чистый Берег»
В Лабытнанги продолжаются поиски пропавшей в лесу бабушки
Погода на Ямале 17 августа: повсеместно пройдут дожди
Ямальский проект вошел в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2019»
На Ямале список молодых семей на получение жилищной субсидии расширился
На Ямале заблокировали 32 сайта, продававших «электроудочки»
«Комфортная городская среда» обновила 45 дворов Ханымея
АО "Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования
Все школьные кабинеты первоклассников украсят плакатами «Обязанности пешехода»