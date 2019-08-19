В Тазовском районе горел старый жилой дом

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-19T07:59:06+03:00

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В поселке Газ-Сале Тазовского района горел старый дом на улице 40 лет Победы. ЧП в частично расселенном двухэтажном жилом доме произошло вечером 18 августа.

В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава, в распоряжении которых было 2 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, пожар был ликвидирован буквально за несколько минут.

На этот момент известно, что огнем повреждена стена здания на площади трех квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU