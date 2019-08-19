В Губкинском подросток сел за руль автомобиля и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-19T07:45:10+03:00

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В Губкинском 16-летний парень 17 августа решил покататься на машине. Подросток без водительский прав сел за руль сел за руль автомобиля Lifan. Однако юный автомобилист не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Авария произошла около 13.10 на проспекте Мира. В результате ДТП подросток с различными травмами был госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых травмирован 4 человек, в их числе 1 ребенок. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2774 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 334 травмированы, в их числе 41 ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU