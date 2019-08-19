СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-19T07:32:22+03:00

Из-за тумана переправа через Обь приостановила работу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Главная переправа Ямал 19 августа приостановила работу. Паромы по маршруту Салехард–Лабытнанги прекратили перевозку пассажиров и транспорта в 5:40. Движение паромов стало невозможным по метеоусловиям.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, в районе переправы – туман. Из-за слабой видимости движение судом становится опасным. Паромы возобновят работу, когда позволит погода.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU