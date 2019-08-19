2019-08-19T06:24:25+03:00
Общество

Жителя Аксарки, оставившего сына без денег, арестовали

Горе-отец задолжал ребенку 150 тысяч рублей
Анна Полякова
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Жителя Аксарки, оставившего сына без денег, арестовалиЖителя Аксарки, оставившего сына без денег, арестовалиФото: Ольга Крыльцова
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Жителю посёлка Аксарка Приуральского района за неуплату алиментов 10-летнему сыну назначили наказание в виде административного ареста.

33-летний мужчина вёл аморальный образ жизни, не работад, по вызову на приём к судебному приставу-исполнителю не являлся. Горе-отец длительное длительного уклонения от исполнения обязательств. В результате задолженность перед собственным ребёнком составила порядка 150 тыс. рублей.

Как пояснили в пресс-службе ФССП по ЯНАО, он должен был четверть всех видов заработка ежемесячно перечислять в качестве алиментов на содержание ребенка.

- В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выехал по месту жительства должника, где был составлен протокол об административном правонарушении, который направили в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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