2019-08-19T05:08:05+03:00
Общество

Погода на Ямале 19 августа: дожди ожидаются в восточной части региона

Температура воздуха +11 ... +16 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 19 августа: дожди ожидаются в восточной части региона Фото: pixabay.comПогода на Ямале 19 августа: дожди ожидаются в восточной части региона Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В понедельник, 19 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +16 градусов, почти весь день будет солнечная погода. Осадки не ожидаются Ветер северо-восточный 1 м/с.

В Ноябрьске +11 градусов, пасмурно, дождь будет идти с утра и до вечера. Ветер северный 8 м/с.

В Новом Уренгое +12 градусов, пасмурно, ближе к ночи начнется дождь. Ветер северный 10 м/с.

В Надыме +12 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер северный 8 м/с.

В Губкинском +11 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер северный 9 м/с.

В Тарко-Сале +11 градусов, весь день будет идти дождь. Северный ветер 8 м/с.

В Муравленко +12 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Северный ветер 9 м/с.

В Лабытнанги +17 градусов, ясно. Осадки маловероятны. Северный ветер 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноуовуренгойскую больницу обязали 3 раза в неделю возить пациента на процедуры
Глава Ямала вручил ключи таркосалинским переселенцам из аварийного жилья
В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя решили, как медицину сделать ближе
В Пуровском районе завершают вакцинацию оленей
По метеоусловиям на Ямале задержаны авиарейсы
В Тазовском районе горел старый жилой дом
В Губкинском подросток сел за руль автомобиля и попал в ДТП
Из-за тумана переправа через Обь приостановила работу
Жителя Аксарки, оставившего сына без денег, арестовали
МЧС проверяет места проведения дня единого голосования на Ямале
Парк вместо гаражей разобьют на территории микрорайона Коротчаево в Новом Уренгое
Надымчанин подменил в магазине новый смартфон на подержанный и скрылся
Глава Салехарда встретился с жильцами проблемного дома на улице Ямальской
Погода на Ямале 18 августа: ожидается пасмурный день
Осужденного в Надыме наркомана наказали работой и обязали пролечиться
В Новом Уренгое горела строящаяся многоэтажка
Детские игровые комплексы в Лабытнанги станут безопаснее
В Ныде с владельца собаки, укусившей девочку, взыскали 10 тысяч рублей
Глава Ямала пообещал коротчаевским пожарным достроить депо
Таркосалинские добровольцы выходят на «Чистый Берег»
В Лабытнанги продолжаются поиски пропавшей в лесу бабушки
Погода на Ямале 17 августа: повсеместно пройдут дожди
Ямальский проект вошел в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2019»
На Ямале список молодых семей на получение жилищной субсидии расширился
На Ямале заблокировали 32 сайта, продававших «электроудочки»
«Комфортная городская среда» обновила 45 дворов Ханымея
АО "Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования
Все школьные кабинеты первоклассников украсят плакатами «Обязанности пешехода»