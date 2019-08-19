СЕГОДНЯ 05:08 2019-08-19T05:08:05+03:00

Погода на Ямале 19 августа: дожди ожидаются в восточной части региона Фото: pixabay.com

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В понедельник, 19 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +16 градусов, почти весь день будет солнечная погода. Осадки не ожидаются Ветер северо-восточный 1 м/с.

В Ноябрьске +11 градусов, пасмурно, дождь будет идти с утра и до вечера. Ветер северный 8 м/с.

В Новом Уренгое +12 градусов, пасмурно, ближе к ночи начнется дождь. Ветер северный 10 м/с.

В Надыме +12 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер северный 8 м/с.

В Губкинском +11 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер северный 9 м/с.

В Тарко-Сале +11 градусов, весь день будет идти дождь. Северный ветер 8 м/с.

В Муравленко +12 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Северный ветер 9 м/с.

В Лабытнанги +17 градусов, ясно. Осадки маловероятны. Северный ветер 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU