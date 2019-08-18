2019-08-18T16:16:16+03:00
Общество

МЧС проверяет места проведения дня единого голосования на Ямале

На сегодняшний день обследован 31 избирательный участок
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по ЯНАОФото пресс-службы главного управления МЧС России по ЯНАО
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На Ямале продолжается подготовка к единому дню голосования. 8 сентября в округе будет задействовано 78 участковых избирательных комиссий на территории 8 муниципальных образований. В их числе города Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьск, Салехард, районы: Пуровский, Тазовский, Шурышкарский.

В настоящее время проводятся профилактические обследования объектов, где будут размещаться избирательные участки, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Данные обследования проводятся комиссионно с участием представителей избирательной комиссии (территориальной или участковой) и собственника (арендатора) объекта.

- В ходе обследований проводятся профилактические мероприятия. Особое внимание уделяется на возможные пути распространения огня от пристроенных, либо рядом стоящих зданий в деревянном исполнении и эксплуатацию электрооборудования зданий, - отметили в пресс-службе главном управления МЧС России по ЯНАО.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день обследован 31 избирательный участок, из них: 27 избирательных участков в городе Ноябрьске, 3 избирательных участка в Пуровском районе (п. Ханымей) и один избирательный участок в Шурышкарском районе (с. Горки). Наршуения требований пожарной безопасности на данных избирательных участках не выявлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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