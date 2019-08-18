2019-08-18T15:29:42+03:00
Общество

Парк вместо гаражей разобьют на территории микрорайона Коротчаево в Новом Уренгое

Власти рассчитывают на поддержку общественности в этом вопросе
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства округаФото пресс-службы правительства округа
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В Коротчаево, выросшем вокруг железнодорожной станции и преобразованным в микрорайон города Новый Уренгой, может появиться парк. Его могут разбить на месте гаражей-самостроев.

Проблему хаотично расположенных в микрорайоне гаражей и бесхозных строений на встрече с губернатором поднял местный житель Николай Горбатов. Он отметил, что постройки портят внешний вид посёлка и сводят на нет все усилия местной власти и активных жителей по наведению уюта на улицах.

Глава округа Дмитрий Артюхов подчеркнул, что естественно, не все хозяева готовы убирать с улиц эти самострои. В работе с жителями муниципалитету обязательно нужно опираться на общественность. Губернатор попросил активистов «Коротчаево наш дом» активно включиться в процесс.

- Если это будет общественная позиция, и вы от своего имени призовёте эту территорию убрать, администрации будет гораздо проще это сделать. Только обязательно это должно быть решение большинства людей, живущих здесь, - сказал Дмитрий Артюхов.

Губернатор обещал исполнить мечту общественников и построить на месте нынешнего гаражного хаоса парк, если активистам удастся договориться с хозяевами строений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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