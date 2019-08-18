Надымчанин подменил в магазине новый смартфон на подержанный и скрылся

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-18T14:26:18+03:00

Мужчина дождался, когда продавец отвлекся и совершил кражу

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Полицейские Надыма оперативно задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина похитил сотовый телефон в салоне связи.

О случившемся в отдел полиции сообщила 30-летняя местная жительница. Она рассказала, что находясь в салоне связи, неизвестный мужчина путем обмана продавца завладел сотовым телефоном.

- Воспользовавшись моментом, когда заявительница отвлеклась и за ним никто не наблюдал, злоумышленник подменил новый телефон на свой, имеющий повреждения, после чего скрылся в неизвестном направлении, - рассказала в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении мошенничества. Им оказался 45-летний житель города, не имеющий постоянного заработка, ранее судимый за аналогичные преступления.

Похищенное изъято, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU