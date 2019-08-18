Погода на Ямале 18 августа: ожидается пасмурный день

СЕГОДНЯ 07:32 2019-08-18T07:37:19+03:00

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Сегодня, 18 августа, на Ямале ожидается пасмурная погода, но день пройдет без осадков. Ближайшие сутки будет преобладать северо-восточный ветер со скоростью 4 м/c. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, влажность воздуха составляла 73 %.

В Салехарде 18 августа, как обещают синоптики, будет переменная облачность, без осадков. Столбик термометра поднимется днем от +12 до +14 градусов, в ночные часы от +8 до +10 градусов. Ветер северо-западный, слабый, 4 м/с. Атмосферное давление: 764 мм ртутного столба. Влажность воздуха составит 70%.

В народном календаре в этот день почитается память святого Евстигнея. В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц - чтобы воздух очищался. В старину в этот день определяли погоду на декабрь: «Каков Евстигней - таков и декабрь».

ИСТОЧНИК KP.RU