В Новом Уренгое горела строящаяся многоэтажка

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-17T12:51:35+03:00

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В Новом Уренгое 17 августа полыхала многоэтажка. Пожар в строящемся доме, расположенном за улицей Губкина, начался около 11 часов утра. Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, через четыре минуты пожарные были на месте вызова. К тому моменту горела кровля. В здании, к счастью, никого не было. Как отметили спасатели, угрозы распространения пожара на рядом стоящие здания также отсутствовала.

В тушении принимали участие 23 человека личного состава, в распоряжении которых было 8 единиц спецтехники МЧС. Огнеборцам понадобилось полчаса, чтобы справиться с ЧП. По предварительной информации повреждена кровля на площади 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

На территории ЯНАО есть здания повышенной этажности. Их высота от 30 до 70 метров, это примерно 10 – 11 этажей. В каждом гарнизоне имеется необходимая специальная техника для тушения пожаров в таких зданиях. Это автолестницы и коленчатые подъёмники различной высоты. В основном, длина лестницы составляет 30 метров. Этого достаточно для тушения пожаров в зданиях 9-10 этажей, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU