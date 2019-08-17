Осужденного в Надыме наркомана наказали работой и обязали пролечиться

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-17T13:43:45+03:00

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Надымский городской суд зачитала приговор местному жителю за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере. Запрещенные вещества мужчина приобрел в апреле 2019 года через интернет для личного потребления. Зелье он хранил при себе до задержания в этот же день сотрудниками правоохранительных органов.

Во время предварительного расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Выяснилось, что обвиняемый нуждается в лечении от наркотической зависимости и медико-социальной реабилитации.

Суд учел это обстоятельство и наряду с наказанием в виде 300 часов обязательных работ обязал его пройти лечение от наркомании и реабилитацию. В противном случае его накажут штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей или арестуют на срок до 30 суток. При этом уголовно-исполнительная инспекция будет контролировать этот процесс, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU