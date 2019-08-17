Детские игровые комплексы в Лабытнанги станут безопаснее

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-17T12:21:34+03:00

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В Лабытнанги детские игровые комплексы оснащаются современным резиновым покрытием. С новой поверхностью игровые зоны будут наиболее безопасны, экологичны, на такой площадке не скапливается вода. Срок эксплуатации резиновой плитки составляет более 10 лет.

Семь детских игровых комплексов, где будут проведены работы по обустройству мягкого покрытия, находятся в разных микрорайонах города, сообщили в администрации Лабытнанги.

Работы уже начались. Детские площадки станут более комфортными для игр к сентябрю. Кроме того, перед началом летних школьных каникул было проведено обследование всех имеющихся детских игровых комплексов, чтобы привести их в безопасное для игр состояние. В местном бюджете предусмотрены средства на ремонт игрового оборудования на 96 детских площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU