2019-08-17T10:57:26+03:00
Происшествия

В Ныде с владельца собаки, укусившей девочку, взыскали 10 тысяч рублей

Питомца выгуливали без намордника
Анна Полякова
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В Ныде с владельца собаки, укусившей девочку, взыскали 10 тысяч рублей Фото: pixabay.comВ Ныде с владельца собаки, укусившей девочку, взыскали 10 тысяч рублей Фото: pixabay.com
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В селе Ныда Надымского района владелец собаки возместил ущерб, причиненный девочке в результате нападения своей собаки. Инцидент произошел в январе 2019 года, когда на улице собака, которую выгуливали без намордника, набросилась на ребенка. В результате девочке пришлось продолжительное время амбулаторно лечиться.

Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, обязанность по обеспечению безопасности граждан при выгуле домашних животных в силу закона возложена на их владельцев.

Несовершеннолетней были причинены не только физические, но и нравственные страдания, поэтому прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. В августе владелец собаки ущерб возместил.

Всего за семь месяцев 2019 года судами Ямала рассмотрено 15 исковых заявлений, предъявленных прокурорами в связи с нападением безнадзорных и домашних животных. В пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда на общую сумму свыше 270 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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