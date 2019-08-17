Таркосалинские добровольцы выходят на «Чистый Берег»

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-17T07:14:24+03:00

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Все неравнодушные ямальцы могут стать участниками Всероссийской экологической акции «Чистый Берег», которая уже стартовала в регионе.

Акция в Тарко-Сале пройдет в субботу, 17 августа. Волонтерам, радеющие за чистоту родного города и окружающей среды, предстоит санитарная очистка береговой линии реки Пякупур в районе аэропорта возле старого склада ГСМ. Место и время сбора участников: 10 часов возле магазина «Пассаж» по улице Труда.

Мешки для мусора и перчатки лучше прихватить с собой, сообщает администрация Пуровского района. Напомним, таркосалинцы ежегодно участвуют в акции «Чистый Берег». В минувшем году группа волонтеров провела санитарную отчистку территории береговой зоны реки Пяко-Пур, собрав более 20 кубометров отходов, представляющих опасность, как для окружающей среды, так и для отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU