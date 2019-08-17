2019-08-17T08:54:29+03:00
Общество

Глава Ямала пообещал коротчаевским пожарным достроить депо

Стройка здания остановилась в 2015 года
Анна Полякова
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Глава Ямала пообещал коротчаевским пожарным достроить депо Фото: yanao.ruГлава Ямала пообещал коротчаевским пожарным достроить депо Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выслушал жалобу коротчаевских пожарных на бытовые условия несения службы. Встреча состоялась в рамках автопробега главы региона по городам Ямала.

Ветеран МЧС России, сотрудник Коротчаевской пожарной части Игорь Багиров рассказал руководителю автономного округа, что часть размещена в старом здании 80-х годов постройки. В нём несут службу 54 огнеборца. Тесное и неприспособленное здание не позволяет должным образом разместить специальную технику. Сложная и опасная работа людей сопряжена с нелёгкими бытовыми условиями.

В то же время в Коротчаево стоит недостроенное пожарное депо, которое, между прочим, расположено в непосредственной близости от школы. С 2015 года стройка остановилась. С тех пор здание представляет опасность для детей.

Долгострой уже обследован экспертами и признан пригодным для окончания строительства. Как сообщил замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов, проект здания уже скорректирован. Глава региона обещал пожарным достроить объект, чтобы в ближайшие годы они смогли работать в современном здании и продолжили спасать коротчаевцев от огня, не отвлекаясь на мелочи жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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