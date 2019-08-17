Погода на Ямале 17 августа: повсеместно пройдут дожди

СЕГОДНЯ 05:02 2019-08-17T05:02:11+03:00

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В субботу, 17 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +16 градусов, облачно, в течение дня периодически будет идти дождь. Ветер западный 10 м/с с порывами до 17 м/с.

В Ноябрьске +23 градуса, пасмурно, дождь начнется во второй половине дня. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус, малооблачно, дождь будет идти с утра и до обеда. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Надыме +21 градус, переменная облачность, в первой половине дня – дождь. Ветер западный 6 м/с.

В Губкинском +18 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале после обеда похолодает с +23 до +19 градусов, во второй половине дня начнется дождь. Юго-западный ветер 4 м/с.

В Муравленко +18 градусов, пасмурно, дождь. Юго-западный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, пасмурно. В середине дня пройдет кратковременный дождь. Западный ветер 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU