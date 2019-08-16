2019-08-16T17:26:28+03:00
Общество

Ямальский проект вошел в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2019»

Инициатива «Выбор – жизнь!» имела широкий общественный резонанс по всему региона
Анна Полякова
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Ямальский проект вошел в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2019» Фото: yanao.ruЯмальский проект вошел в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2019» Фото: yanao.ru
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Проект ямальских профилактологов под названием «Выбор – жизнь!» стал полуфиналистом всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Свою инициативу северяне представили в Новосибирске, где и проходил этот этап.

Специалисты окружного центра медпрофилактики презентовали проект, который имел широкий общественный резонанс по всему Ямалу. Напомним, он направлен на профилактику онкологических заболеваний среди людей, проживающих в экстремальных условиях Крайнего Севера, и поддержку тех, кто столкнулся с онкологией.

К слову, в нынешнем году в конкурсе отмечено рекордное количество инициатив. О своём желании участвовать в нем заявили почти 30 тысяч претендентов. В полуфинал вышло 800 конкурсантов.

В октябре по всем проектам будет проведено общественное голосование. А итоги подведут в ноябре, когда в 12 номинациях определят 36 победителей. Лауреатов конкурса объявят в конце года в Москве на международном форуме добровольцев. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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