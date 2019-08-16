2019-08-16T16:44:42+03:00
Общество

На Ямале список молодых семей на получение жилищной субсидии расширился

В региональную программу внесли коррективы
Анна Полякова
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На Ямале список молодых семей на получение жилищной субсидии расширился Фото: yanao.ruНа Ямале список молодых семей на получение жилищной субсидии расширился Фото: yanao.ru
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Молодые семьи, выбывшие из жилищной программы из-за возраста, все-таки смогут получить долгожданную субсидию. Постановление, корректирующее условия участия и направления использования социальной выплаты для тех, кому уже исполнилось 36 лет, подписано накануне, 15 августа.

Отныне в программу смогут вернуться не только те, кто выбыл из очереди в 2019 году, но и те, кто не дождался субсидии в прошлые годы. Заявления принимаются от семей, которые были вышли из списка из-за возраста, начиная с 1 января 2014 года.

- Люди обеспокоены, что пока они стоят в очереди, они достигают возраста 35 лет. Что значит – теряют право на субсидию. Наша задача – дать возможность молодым семьям, которые хотят жить на Ямале, получить своё жильё, - озвучил проблему в своем послании губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Направить соцвыплату молодые семьи смогут как на покупку нового и строящегося жилья, так и на погашение ипотечного займа.

Как пояснил первый замдиректора окружного департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных, если квартира была куплена в ипотеку в деревянном доме до 1 июля 2019 года, субсидию также можно направить на гашение долга банку.

Для определения права на участие в мероприятии семьи с заявлением и минимальным пакетом документов могут обратиться в орган местного самоуправления по вопросам жилищной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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