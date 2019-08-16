На Ямале заблокировали 32 сайта, продававших «электроудочки»

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-16T16:11:04+03:00

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Ямальская прокуратура потребовала заблокировать 32 сайта с предложениями о продаже запрещенных к использованию орудий рыбной ловли. Выявили эти интернет-ресурсы в течение 6 месяцев 2019 года в ходе мониторинга глобальной сети.

Прокуроры Ямальского, Шурышкарского, Пуровского, Красноселькупского районов, Надымским городские и Ямальские природоохранные прокуроры выявлены IP-адреса порталов, на которых размещалась информация о реализации «электроудочек» и рыболовных сетей из синтетических материалов и других орудий рыбной ловли, запрещенных в России. Указанные сайты на момент проверок были доступны неограниченному кругу лиц.

При этом сама добыча рыбы такими способами является противоправным деянием, за которое грозит уголовная ответственность.

По результатам проверок прокурорами в суд направлено 32 заявления о признании информации на сайтах запрещенной к распространению на территории РФ. Сайты включили в Единый реестр запрещенных. Доступ к ним заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU