«Комфортная городская среда» обновила 45 дворов Ханымея

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-16T15:49:30+03:00

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В Ханымее в рамках программы «Комфортная городская среда» в этом году новый вид обретут 4 общественные и 32 придомовые территории. Федеральный проект дал ханымейцам уникальную возможность не просто изменить инфраструктуру поселка, но и принять непосредственное участие в формировании её приоритетов.

Обновление площади для массовых гуляний и 2 детские площадки уже оценили по достоинству местные жители. Новые лавочки, урны и фонари получат 32 домовые территории. За обновление своего двора на общем собрании голосовали сами собственники.

Больше всего работы у управляющей компании «Жилфонд». Новым оборудованием они оснастят 11 домов. За оставшиеся 20 дворовых территорий возьмутся управляющие компании «Ямалец», «Северстрой» и ТСЖ «Школьный». За два года работы проекта новый вид обрели сорок пять дворов многоквартирников, сообщили в администрации Пуровского района.

- В 2018 году было благоустроено 13 дворовых территорий. В этом году таких территорий уже 32. Собственники, посмотрев на результаты прошлого года, стали более активно принимать участие в программе, - отметила специалист местной администрации Татьяна Попкова.

ИСТОЧНИК KP.RU