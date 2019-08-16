Все школьные кабинеты первоклассников украсят плакатами «Обязанности пешехода»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-16T15:07:25+03:00

Больше всего их поступит для Надымского и Пуровского районов, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда

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В начальных классах во всех общеобразовательных учреждениях Ямал к началу учебного года появятся плакаты «Обязанности пешехода». На них в наглядной форме детям объясняются основные правила поведения на дороге, разъясняются обозначения дорожных знаков и сигналов светофора.

На эти цели из окружного бюджета по государственной программе «Безопасный регион» на 2014-2021 годы» потрачено более 200 тысяч рублей. Всего в муниципалитеты поступят 1 459 виниловых плакатов для размещения в классах. Больше всего предусмотрено для Надымского и Пуровского районов, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.

Возрастающая плотность уличного движения делает дороги на Ямале всё более опасными для детей. За прошлый год на территории округа произошло 68 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, из них 3 ребёнка погибло и 68 получили различные травмы. За 6 месяцев 2019 года с участием детей произошло 26 ДТП, в которых ранен 31 ребёнок

ИСТОЧНИК KP.RU