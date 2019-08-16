2019-08-16T14:39:56+03:00
Общество

На острове Белый началось изучение атмосферы Арктики

Высокая концентрация микрочастиц чёрного углерода приводит к потеплению
Анна Полякова
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На острове Белый началось изучение атмосферы Арктики Фото: yanao.ruНа острове Белый началось изучение атмосферы Арктики Фото: yanao.ru
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Уникальный научно-исследовательский комплекс по изучению аэрозольного загрязнения атмосферы Арктики заработал на острове Белый. Приборы, которые доставлены на легкомоторном самолёте, предназначены для измерения концентрации чёрного углерода и отбора аэрозолей для физико-химического анализа состава чистой фоновой и загрязнённой атмосферы.

Как объяснил директор Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий, исследования впервые дадут учёным возможность количественно определить степень воздействия крупномасштабных индустриальных эмиссий на состояние атмосферы и климат экосистемы Арктики.

Чёрный углерод от продуктов сжигания антропогенного и природного происхождения переносится в Арктику с континента. Высокая концентрация его микрочастиц приводит к потеплению. Осевший углерод на снег и лёд вызывает дополнительное таяние. Для изучения влияния эмиссий региона на качество воздуха один из приборов – аэталометр три месяца проработал в районе Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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