На острове Белый началось изучение атмосферы Арктики
Уникальный научно-исследовательский комплекс по изучению аэрозольного загрязнения атмосферы Арктики заработал на острове Белый. Приборы, которые доставлены на легкомоторном самолёте, предназначены для измерения концентрации чёрного углерода и отбора аэрозолей для физико-химического анализа состава чистой фоновой и загрязнённой атмосферы.
Как объяснил директор Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий, исследования впервые дадут учёным возможность количественно определить степень воздействия крупномасштабных индустриальных эмиссий на состояние атмосферы и климат экосистемы Арктики.
Чёрный углерод от продуктов сжигания антропогенного и природного происхождения переносится в Арктику с континента. Высокая концентрация его микрочастиц приводит к потеплению. Осевший углерод на снег и лёд вызывает дополнительное таяние. Для изучения влияния эмиссий региона на качество воздуха один из приборов – аэталометр три месяца проработал в районе Салехарда.
ИСТОЧНИК KP.RU