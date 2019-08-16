2019-08-16T14:14:12+03:00
Общество

Таркосалинские таможенники нашли поддельные товары известных брендов

Обувь и носки были конфискованы
Анна Полякова
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Таркосалинские таможенники нашли поддельные товары известных брендов Фото: utu.customs.ruТаркосалинские таможенники нашли поддельные товары известных брендов Фото: utu.customs.ru
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В одном из магазинов Тарко-Сале обнаружили продукцию известных торговых марок «Gucci», «Adidas», «Nike», имеющей признаки контрафактности. Рейд по выявлению фейковых товаров провели сотрудники местного таможенного поста Ямало-Ненецкой таможни совместно с сотрудниками ОМВД России по Пуровскому району.

При этом владелец магазина не смог представить документы на право использования товарных знаков. В результате полицейские изъяли более 600 единиц товаров. Обувь, носки эксперты проверили на подлинность, сообщает региональная таможня.

- Использование чужого товарного знака без лицензионного договора влечет за собой административную или уголовную ответственность. Так, по данному факту в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, - отметил начальник Таркосалинского таможенного поста Сергей Мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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