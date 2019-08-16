В Пурпе дорожники обещают порадовать местных жителей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-16T13:58:25+03:00

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В Пурпе Пуровского района продолжают ремонтировать дороги. По улице Векшина движение ограничили как для водителей, так и для пешеходов. От улицы Есенина до перекрёстка Молодёжной начали замену тротуара: устанавливают бордюры, укрепляют их бетоном, готовят основание из щебня для дальнейшего асфальтирования полотна.

На дорогах, которые в этом году не будут ремонтировать, подрядчики обновили разметку специальной дорожной краской, устойчивой к температурным перепадам. Поверх нанесли светоотражающую присыпку из стеклянных микросфер, что улучшит её видимость для автовладельцев в любое время суток и года.

Новый тротуар и дорогу разграничит газон, что даст единство вида двух центральных улиц – Железнодорожной и Векшина, сообщили в администрации Пуровского района.

- В этом году к качеству работ у нас нет никаких претензий», - отметил руководитель управления муниципального хозяйства Пурпе Илья Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU