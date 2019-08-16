2019-08-16T13:28:40+03:00
Общество

В аэропорту Салехарда искать запрещенные предметы будут по-новому

Новое оборудование подходит для осмотра негабаритного багажа
Анна Полякова
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В аэропорту Салехарда искать запрещенные предметы будут по-новому Фото: yanao.ruВ аэропорту Салехарда искать запрещенные предметы будут по-новому Фото: yanao.ru
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В аэропорту Салехарда установили две новых досмотровых установки багажа и ручной клади. Системы предназначены для поиска запрещённых к перевозке предметов и веществ.

- Новое оборудование более современное: благодаря размерам оно подходит для осмотра негабаритного багажа, а функция двухракурсной съёмки позволяет досмотреть багаж полностью – на экране у оператора появляется изображение предметов как сверху, так и сбоку, - рассказал заместитель генерального директора по безопасности АО «Аэропорт Салехард» Александр Дягилев.

Система сохраняет в памяти до 50 тысяч изображений, раньше этот объём не превышал 20 штук. В результате в случае необходимости можно просмотреть в архивных файлах, что находилось в той или иной сумке.

Также аэропорт в этом году мы получил детектор паров взрывчатых веществ. В перспективе планируется приобрести ещё одну досмотровую установку для грузового склада, где будет досматриваться, в том числе, и бортовое питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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